Фото: Архив КП

В центре Саратова из-за коммунальной аварии десятки домов остались без воды. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает ООО «КВС».

Из-за повреждения труб на Соколовой без воды осталась нечетная сторона улицы между Горького и Вознесенской. Под отключение попали частные дома и многоэтажки. Завершение ремонта планируется к полуночи.

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