Алексей Куликов

«Кто, если не мы?» — десантник из Саратова Алексей Куликов подписал контракт. Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Саратовец Алексей Куликов, проходивший срочную службу в спецназе ВДВ, принял решение заключить военный контракт.

Алексей служил в должности командира отделения переносных зенитно-ракетных комплексов. По словам Алексея, он не мог остаться в стороне и принял решение заключить контракт на службу в Вооруженных силах России.

— «Мне приятно, что мной гордятся сын, жена. Да и за себя я испытываю чувство гордости»,- отметил Алексей Куликов.