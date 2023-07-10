Фото: Архив КП

В Саратове лишенную прав за пьяную езду женщину поймали повторно. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает региональное ГУ МВД.

Подозрительную машину сотрудники ДПС остановили на улице Астраханская. Проходить медицинское освидетельствование 33-летняя горожанка отказалась. Как выяснилось во время проверки данных, с марта Кировский районный суд запретил нарушительнице управлять транспортным средством три года.

За отказ от проверки на опьянение сотрудники полиции составили протокол и обязали женщину к явке в полицию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.