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НовостиОбщество10 июля 2023 10:07

В Саратове лишенную прав за пьяную езду женщину поймали повторно

33-летняя горожанка отказалась проходить медицинское освидетельствование
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове лишенную прав за пьяную езду женщину поймали повторно. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает региональное ГУ МВД.

Подозрительную машину сотрудники ДПС остановили на улице Астраханская. Проходить медицинское освидетельствование 33-летняя горожанка отказалась. Как выяснилось во время проверки данных, с марта Кировский районный суд запретил нарушительнице управлять транспортным средством три года.

За отказ от проверки на опьянение сотрудники полиции составили протокол и обязали женщину к явке в полицию.

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