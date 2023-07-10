Саратовец Михаил Ухов погиб в боях в зоне СВО. Об этом сообщает администрация города Саратова.

Сегодня, 10 июля, городская мэрия сообщила о гибели в ходе СВО Михаила Ухова. Соболезнования родным и близким бойца выразил губернатор Роман Бусаргин.

— Михаил Вячеславович Ухов героически погиб, исполняя свой воинский долг. Он выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости. На поле боя он показал пример мужества и храбрости, — высказался Бусаргин.

— Сегодня мы прощаемся с храбрым солдатом, который мужественно сражался, защищая Родину. Он не пожалел своей жизни ради будущего нашей страны и сделал всё, чтобы это будущее было мирным. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Герой не будет забыт, — присоединилась к соболезнованиям Лада Мокроусова