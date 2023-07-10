Фото: Архив КП

В Балашовском травмпункте 33-летняя пьяная женщина напала на полицейского – суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 18 мая - женщина нарушала общественный порядок в медучреждении. Для составления протокола в отделе МВД, сотрудник полиции пытался отвести горожанку в служебный автомобиль. Женщину это разозлило, из-за чего она несколько раз ударила силовика ногами и руками.

Бунтарку задержали. Суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.