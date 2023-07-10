фото: МЧС

Из-за короткого замыкания у пенсионера из Дергачей сгорел дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области. Вчера, 9 июля, в поселке Дергачи произошел пожар. В 14:43 на пульт диспетчера «01» поступило сообщение о пожаре в доме №14 на улице Молодежной.

Пожилой мужчина, хозяин дом услышал, как «трещал» электрощиток, попытался потушить самостоятельно, но не получилось, после чего пенсионер вызвал пожарных. Пожар площадью 90 квадратных метров тушили два расчета.

Никто не пострадал. Причиной называют короткое замыкание.