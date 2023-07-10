Фото: Телеграм-канал "ГУФССП России по Саратовской области"
У жителя Балашова конфисковали иномарку за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает ГУФССП России по Саратовской области.
44-летний горожанин имел непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 1 января текущего года мужчина повторно сел за руль будучи пьяным.
Автомобиль Ford Mondeo был задержан сотрудниками ДПС. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства. Представители ведомства составили акт изъятия имущества.
Автомобиль передан в территориальное управление Росимущества и обращен в доход государства.
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