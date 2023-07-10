Фото: Архив КП

В Саратове 51-летний мужчина сломал плечо новому другу бывшей жены – суд вынес приговор ревнивцу. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает прокуратура Саратовской области.

Как установлено, 30 января 2022 года горожанин пришел домой к своей бывшей супруге. Застав в этот момент в гостях ее нового друга, экс-супруг разозлился. Оппонент был жестоко избит и получил перелом плеча.

Суд приговорил виновника к 1,5 годам лишения свободы условно.

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