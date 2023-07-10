Фото: Телеграм-канал "Администрация Ленинского района Саратова"
В Ленинском районе Саратова жители нескольких улиц на неделю остались без горячей воды. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает администрация Ленинского района.
Приостановление горячего водоснабжения связано с гидравлическими испытаниями коммуникаций и ремонтными работами на котельной по улице Студеная, дом 13.
В связи с этим подача горячей воды в период с 10 по 16 июля приостановлена по адресам:
-улица Ламповая, дом 9, 11, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6;
-улица Студеная, дом 19, 1, 3, 3а, 4, 5,6, 8, 9, 10, 11, 15, 17;
-улица Шехурдина, дом 50, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64;
-улица 2-я Прокатная, дом 21/1, 23а, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31;
-улица Бульварная, дом 3, 4, 4а, 5, 7, 10, 12, 14, 14а, 16;
-проспект Строителей, дом 3, 7, 5а, 9, 11, 13, 13а;
-1-й Студеный проезд, дом 4, 6, 8;
-2-й Студеный проезд, дом 3, 5, 7;
-3-й Студеный проезд, дом 2, 4, 5, 6;
-улица Осенняя, дом 4а, 6а.
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