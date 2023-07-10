Фото: Управление безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области

За неделю жители Саратовской области почти 5 тысяч раз вызывали скорую помощь. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области.

За минувшую неделю, со 2 по 9 июля, диспетчеры экстренной службы приняли 32 тысячи вызовов, из них больше 10 тысяч потребовали экстренного реагирования, в 1259 случаев – комплексного.

Чаще абоненты обращались по номеру 112 для вызова:

- скорой помощи – 4982 вызова;

-полиции – 3897 вызова.

Немного реже требовалась помощь службы спасения – 588 вызовов; пожарной службы – 364 вызова; а также газовой службы – 282 вызова.

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