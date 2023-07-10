Саратовская теннисистка выиграла два матча в Уимблдоне

Авторство: Peter Menzel. Anastasia Potapova, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81302335

Саратовская теннисистка Анастасия Потапова выиграла два матча на самом престижном теннисном турнире мира - одному из четырех турниров Большого Шлема - Уимблдоне.

22-летняя уроженка Саратова в первом матче обыграла Селин Неф из Швейцарии (6:3, 6:3), а затем стала сильнее Кайи Юван из Словении (6:3, 7:5)

Остановила победный вояж Потаповой другая россиянка, 16-летняя Мирра Андреева, обыграв ее (6:2, 7:5)