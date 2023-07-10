Фото:Городская Госавтоинспекция

В Саратове на Усть-Курдюмской столкнулись три иномарки – троим потребовалась госпитализация. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло вчера, 9 июля в поселке Юбилейном Саратова. Примерно в 18.50 на Усть-Курдюмском шоссе напротив дома № 9А столкнулись три иномарки – Toyota, Audi и Kia.

В результате аварии травмы получили два 18-летних парня и женщина 60 лет.

Как уточнил министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин, у юношей закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, травмы грудной клетки. Кроме того, у одного из них травма живота. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую клиническую больницу №1.

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