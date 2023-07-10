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Лучшим трактористом России стал механизатор из Марксовского района. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Саратовской области.

В Татарстане завершилась выставка «Всероссийский день поля-2023», которая включала в себя 10-й открытый чемпионат России по пахоте – одно из самых престижных мероприятий для АПК. За звание лучших боролись участники из 40 регионов России и дружественных стран, а наш регион на чемпионате представили Вячеслав Горбань и Сергей Сергейчев – лучшие механизаторы хозяйства из Марксовского района.

На соревнованиях по мастерству управления трактором «Трактор-шоу» Сергей Сергейчев занял 1-е место. Он выиграл автомобиль «Нива».

- Наш механизатор ещё раз доказал, что саратовские аграрии – одни из лучших в России. Несмотря на развитие современных технологий, успех в сельском хозяйстве продолжает зависеть от настоящих профессионалов. Уверен, что в этом году наш регион благодаря нашим аграриям получит достойный урожай, - поздравил земляка Бусаргин.