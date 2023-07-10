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НовостиОбщество10 июля 2023 5:10

Бусаргин поручил отремонтировать школу №9 в Балашове к 1 сентября

Объект превратится в современный образовательный центр
Елена Маркелова
Фото: Правительство Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

В Балашове в скором времени будет открыта школа №9. Сейчас образовательное учреждение находится на ремонте. С ходом работ ознакомился губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона поручил открыть школу к 1 сентября. Он отметил, что к этому есть все предпосылки. В обновленном здании утеплен фасад, произведена замена дверей, окон и коммуникаций, отремонтированы классные комнаты.

Бусаргин назвал ремонт школы №9 примером появления в МО региона современных образовательных учреждений.