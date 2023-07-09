Саратовский профессор Захаров прочитал лекцию о Тургеневе и стал звездой «Тавриды»

Фото: Саратовский театральный институт

Профессор кафедры мастерства актера Театрального института Кирилл Михайлович Захаров стал участником форума «Арт-школа Года педагога и наставника» и «Арт-школа детской творческой педагогики», проходящих на территории арт-кластера «Таврида.Арт» (Республика Крым).

2 июля Кирилл Михайлович выступил перед всеми участниками летних школ «Тавриды» с интерактивной лекцией «Неизвестный Тургенев и его девушки», посвящённой двухсотлетнему юбилею писателя. В лекции объединились анализ тургеневского творчества, истории из биографии великого литератора и мыслителя, звучали романсы на стихи И.С. Тургенева и даже куплеты про его персонажей. В финале слушательницам было предложено пройти тест «Кто вы из тургеневских девушек?».

3 и 4 июля К.М. Захаров и его напарник актёр и режиссёр Саратовского театра кукол и «Театра вне стен» Алексей Усов провели для молодых педагогов «Сценарный практикум». В ходе тренингов, каждый из которых длился почти световой день импровизационно созданные авторские коллективы участников форумов создавали «с нуля» сценарные заготовки для тематических праздников, традиционно проходящих в школе.

Основным содержанием занятий К.М. Захаров и А.О. Усова стали «Восемь тезисов создания необычного сценария». В процессе изложения восьми тезисов К.М. Захаровым был сформулирован девятый тезис: «В работе над сценарием никогда нельзя пропускать обед!».

По рейтингу, составленном участниками Арт-смены года наставника и педагога, Кирилл Михайлович стал самым популярным спикером. На втором и четвёртом местах - выпускники нашего института Анна Телицына и Алексей Усов.