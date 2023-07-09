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НовостиПроисшествия9 июля 2023 7:50

Пьяная жительница Балаково ударила санитарку травмпункта

Пострадавшая госпитализирована
Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Саратовской области совершено очередное нападение на медиков. Под удар агрессивной женщины попала сотрудница травмпункта, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Как уточнил глава ведомства, 35-летняя нетрезвая местная жительница пришла в травмпункт в 04.30 утра и пожаловалась, что, ковыряя в носу, сломала палец. Когда диагноз не подтвердился, она с этим не согласилась, схватила за волосы санитарку и сильно ударила ее головой о стену.

После нажатия тревожной кнопки оперативно приехала группа быстрого реагирования. Полиция выяснила, что пациентка находится в розыске за нанесение телесных повреждений другому человеку.

Санитарка госпитализирована в стационар. Заявление в полицию она напишет при опросе полицейскими.