Пьяная жительница Балаково ударила санитарку травмпункта

Архив КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Саратовской области совершено очередное нападение на медиков. Под удар агрессивной женщины попала сотрудница травмпункта, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Как уточнил глава ведомства, 35-летняя нетрезвая местная жительница пришла в травмпункт в 04.30 утра и пожаловалась, что, ковыряя в носу, сломала палец. Когда диагноз не подтвердился, она с этим не согласилась, схватила за волосы санитарку и сильно ударила ее головой о стену.

После нажатия тревожной кнопки оперативно приехала группа быстрого реагирования. Полиция выяснила, что пациентка находится в розыске за нанесение телесных повреждений другому человеку.

Санитарка госпитализирована в стационар. Заявление в полицию она напишет при опросе полицейскими.