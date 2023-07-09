Вячеслав Володин поручил повысить зарплаты медикам Саратовской области

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин провел осмотр поликлиники, которая возводится в поселке Соколовый. Медучреждение откроет двери 16 июля.

Политика поразило, то что медперсонал поликлиники выступили в роли клининговой фирмы. Володин дал поручение министру Олегу Костину нанять специализированную компанию, которая отмоем здание перед открытием.

Также, услышав, что младшая медицинская сестра получает не более 25 тысяч рублей, Вячеслав Викторович призвал губернатора, мэра и депутатов регионального заксобрания проработать вопрос повышения заработной платы саратовских медиков.