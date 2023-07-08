В Саратовской области ребенок обгорел от мангала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
В поселке Михайловский ребенок получил ожоги при разжигании мангала. Ребенок вместе с родителями ребенок присутствовал при разжигании огня, который быстро распространился.
11-летний мальчик госпитализирован.
- Надзорным ведомством будет дана оценка профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия происшествия, — отметили представители ведомства.