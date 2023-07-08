фото: Пул Z 64

В Балашове идет строительство пляжа за 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

В ходе визита в Балашов губернатор Роман Бусаргин осмотрел территорию будущего места отдыха и ознакомился с ходом работ. Проект выиграл федеральный конкурс благоустройства малых городов, муниципалитет получил 95 млн рублей. На береговой линии появится песчаный пляж, будут оборудованы раздевалки и детская площадка, навес, игровая зона, биотуалет и питьевые фонтанчики.

фото: Пул Z 64

Подрядчик сообщил, что работы идут согласно графику. По словам Бусаргина, проект реализуется при поддержки спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

- Сейчас основная задача все завершить и сделать качественно, чтобы у балашовцев не было нареканий, - подчеркнул губернатор.