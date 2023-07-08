фото: Оргкомитет фестиваля

Более 50 участников СВО из Озинского района награждены орденами и медалями. Об этом сообщает оргкомитет проекта «Фестиваль героев».

76 мобилизованных, 12 добровольцев, больше 200 контрактников из Озинского района участвуют в СВО и более 50 из них уже награждены орденами и медалями.

Фестиваль героев" - это серия культурно-массовых мероприятий, проводящихся в Саратовской области с апреля по сентябрь 2023 года, посвященных мужеству и героизму участников специальной военной операции. В ходе фестиваля состоялась встреча главы района Антонины Галяшкиной с родными участников СВО.

Участники праздника ознакомились с дополненной мультимедийной выставкой «Портреты Саратовских героев СВО». На фотографиях представлены саратовцы, удостоенные за свои ратные подвиги государственных наград, и земляки-участники СВО. Выставка пополняется в рамках реализации проекта «Фестиваль героев».

В финале мероприятии прошла первая акция «Благодарность героям». Все желающие с помощью мобильной видеогруппы записали видеоролики со словами благодарности и признательности воинам-землякам и их семьям.