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НовостиОбщество8 июля 2023 11:08

В Энгельсе остановился автобус из-за плохого самочувствия девушки

Дина Иванова

В Саратовской области остановился автобус из-за плохого самочувствия девушки. Об этом сообщают очевидцы.

Жаркие дни становятся настоящим испытанием для жителей города. В автобусе 284 стало плохо молодой девушке. Ее самочувствие ухудшилось дважды. Первый раз немного удалось нормализовать состояние, после чего транспорт продолжил свое движение.

Однако через некоторое время девушке стало плохо второй раз. Автобус остановил движение на остановке Ткацкая Фабрика в Энгельсе. Кондуктор и пассажиры оказывают помощь девушке. На место прибыли медики.