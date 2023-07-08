фото: ГИБДД

В Гагаринском районе случилось ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 7 июля, в Гагаринском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 20:30 на 290-м километре трассы «Сызрань - Саратов - Волгоград» мужчина 1969 года рождения за рулем ВАЗ-21070 протаранил врезался в автомобиль Hyundai NF, за рулем которого находился 30-летний водитель. От удара иномарка врезалась в автомобиль марки Skoda, которым управлял, мужчина 59 лет.

В результате ДТП травмы получила 28-летняя пассажирка отечественной легковушки. Пострадавшую госпитализировали.