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Луганские барды посетят марксовский фестиваль авторской песни. Об этом сообщает Министерство культуры Саратовской области.

В июле Маркс готовится принять участников фестиваля бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник». В этом году мероприятие впервые посетят исполнители бардовской песни из Луганска, а всего На сегодняшний день поступило более 30 заявок из Лысогорского, Балаковского, Балашовского, Ершовского, Вольского, Марксовского, Федоровского, Озинского районов, Саратова и Энгельса.

Фестиваль имеет ряд традиций и ритуалов - поднятие флага и исполнение гимна, конкурс «Санитары леса» по сбору мусора, конкурс на лучшую палатку и, конечно, уха по-есински, когда всех участников и гостей фестиваля угощают ароматной ухой, которую варят в огромном котле на костре.

- За годы проведения фестиваль зарекомендовал себя как уникальный региональный конкурс, где открывались талантливые исполнители, молодые поэты и композиторы, формировалась среда созидательного взаимодействия участников, руководителей, творческих коллективов и поэтических клубов, - отметила министр культуры Наталия Щелканова.