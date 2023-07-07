В Заводском районе закроют железнодорожный переезд

В Заводском районе Саратова на несколько часов ограничат движение через железнодорожный переезд. Об этом сегодня, 7 июля, предупредили в пресс-службе Приволжской ЖД.

Движение ограничат через железнодорожный переезд на пятом километре станции Саратов-3 на пересечении с улицей Ново-Астраханская с 00:00 до 5:00.

Ограничения связаны с ремонтными работами.

- В указанное время проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться с подачи разрешающего сигнала регулировщиком движения (сигналистом). Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки, — сообщили в ведомстве.