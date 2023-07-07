фото: СУ СКР

Под Саратовом пьяная ссора закончилась ударом ножа в живот. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В ночь на вчерашний день, 6 июля в селе Барнуковка произошла ссора двух мужчин. 39-летний местный житель выпивал со своим 50-летним приятелем. В ходе конфликта младший из собутыльников схватился за нож и ударил в живот более старшего оппонента.

От полученных ран мужчина скончался. Действия нападавшего квалифицировали по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Агрессор заключен под стражу.