фото: УМВД по Саратовской области

Задержан третий участник массовой драки со стрельбой под Энгельсом. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД области, задержан 29-летний участник массовой драки в селе Малая Тополевка. Мужчина находился в федеральном розыске.

По данным следствия, 1 мая на дачном участке в СНТ «Жигули» проходил пикник. Вечером 35-летнему гостю дачника позвонил знакомый уроженец Азербайджана. У мужчин возник конфликт, и они встретились на улице. Во время конфликта четверо мужчин избили двух оппонентов - 34 и 47 лет. Вдобавок один из четверки - 45-летний агрессор - выстрелил в 34-летнего. Потерпевших госпитализировали.

По поручению прокурора области Сергея Филипенко надзорный орган взял ход расследования дела на контроль. В действиях нападавших лиц усмотрели признаки преступления по части 3 статьи 30 – пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) обвинение предъявлено 29-летнему мужчине. Помимо этого, под стражу заключили 41-летнего гражданина и его знакомого.