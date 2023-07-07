В Балаково Саратовской области в оросительном канале обнаружено тело мужчины

Следователями СК проводится доследственная проверка по факту обнаружения в водоеме в Балаково тела мужчины. Об этом сегодня, 7 июля сообщает региональный СУ СК.

Сегодня днем у берега оросительного канала неподалеку от дома по улице Шевченко города Балаково прохожие обнаружили тело 42-летнего мужчины без признаков жизни и вызвали полицию. Сотрудники областной службы спасения извлекли тело из воды.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия.

По предварительным данным признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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