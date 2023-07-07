Саратовская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня семьи, любви и верности

Фото: Архив КП

8 июля Саратовская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сегодня, 7 июля сообщил Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр.

На башне Саратова появятся надпись «День семьи, любви и верности», логотип праздника в форме ромашки и изображения сердец.

Праздник отмечается в России с 2008 года. Официальным праздником он стал в 2022 году по указу Президента России Владимира Путина. День связан с историей муромского князя Петра и его жены Февронии. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.

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