В Саратовском Затоне горел частный дом

Фото: Архив КП

В поселке Затон в Саратове сегодня, 7 июля, горел частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание заметили на улице Красновой. Выезжали три пожарных расчета. В 13.39 пожар локализовали. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что была угроза распространения на ближайший дом.

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