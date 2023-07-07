В Саратовском Затоне горел частный дом

Фото: Архив КП
В поселке Затон в Саратове сегодня, 7 июля, горел частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.
Возгорание заметили на улице Красновой. Выезжали три пожарных расчета. В 13.39 пожар локализовали. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров.
В МЧС сообщили, что была угроза распространения на ближайший дом.
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