Центр реабилитации «Мудрый Рух» попал под прицел прокуратуры

Фото: Архив КП

По решению суда запрещена деятельность центра реабилитации диких животных в Саратове. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает прокуратура области.

Известно, что речь идет об АНО "Мудрый Рух", который занимается лечением и выхаживанием диких птиц и животных.

- Установлено, что организация осуществляет в центре Саратова, непосредственно в жилой застройке, деятельность по передержке диких животных. При клиническом осмотре животных специалистом обнаружены различные травмы и увечья, - отметили в надзорном ведомстве.

Прокуроры обосновывали свою позицию в том числе тем, что в 2022 году был установлен карантин из-за бешеной лисы которая умерла в центре на Посадского, 89, в связи с чем в радиусе 500 метров от этого места был объявлен карантин по бешенству.

В суд направили иск о запрете деятельности организации, который был удовлетворен. После решение прошло апелляцию, которая также оставила его в силе.

Директор АНО "Мудрый Рух" Ксения Гаврилова рассказала "ОМ", что центр реабилитации продолжает работать, но запрещено содержание животных на одной из территорий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.