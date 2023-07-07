В Саратовской области агрессивных собак не будут выпускать на волю после отлова

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В Саратовской области установлен запрет выпускать животных, отловленных по факту нападения на человека. Вступившие в силу с 4 июля изменения в Постановление, регулирующее порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории региона обсудили в Управлении ветеринарии Саратовской области.

Совещание с участием заместителя председателя Саратовской городской Думы Елены Злобновой, профильных специалистов управления ветеринарии и подведомственных учреждений, представителей администрации города Саратов и организаций, занимающихся отловом животных провел заместитель начальника регионального управления ветеринарии Игорь Козлов. В формате ВКС так же подключились представители органов местного самоуправления в районах.

Теперь государственные полномочия ФЗ «Об ответственном обращении с животными» переданы на муниципальный уровень.

- В развитии федерального законодательства в регионе принята своя нормативная правовая база, которую мы совершенствуем. Последние изменения внесены в одно из ключевых положений – это постановление № 83-П, которое определяет цели и задачи обращения с безнадзорными животными, но и определенную ответственность и органов местного самоуправления и органов государственной власти и подрядных организаций, занимающихся отловом животных, – отметил Игорь Козлов.

В частности, постановлением внесены изменения в ряд требований, касающихся как муниципальных заказчиков, так и исполнителей контрактов на отлов животных без владельцев:

– уточнены требования к порядку утверждения и размещения графика планового отлова животных без владельцев, его корректировки;

– конкретизированы основания проведения внепланового отлова животных без владельцев: поступление обращений от граждан и юридических лиц, поступление информации о фактах нападения животных от организаций здравоохранения, правоохранительных органов, из средств массовой информации. Уточнены сроки проведения внепланового отлова животных без владельцев;

– установлен запрет возврата на места прежнего обитания и передачи новым владельцам животных, отловленных по факту нападения на человека;

– установлена обязанность исполнителя контракта маркировать животных номерными бирками единого образца, а также ведения учёта отловленных животных.

Кроме того, в соответствии с предложением органов прокуратуры внесено положение об обязательной видеофиксации не только процесса отлова и выпуска животных, но и мероприятий по стерилизации и вакцинации против бешенства отловленных животных, а также обязанность исполнителя контракта предупреждать об этих мероприятиях представителей госветслужбы.

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