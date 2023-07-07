Подведены итоги Всероссийской ярмарки трудоустройства в Саратовской области

Об итогах масштабного мероприятия, проходившего в конце июня, федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» сегодня, 7 июля, сообщает Министерство труда и социальной защиты области.

В регионе работали 42 площадки, три основных из которых в Саратове, Энгельсе и Балаково. Кроме того, были организованы зоны проведения открытого отбора соискателей на Новой Набережной и возле городского сада «Липки».

Для жителей региона ими было представлено почти 10 тысяч вакансий, в том числе 1,8 тысячи на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Всего в ярмарке участвовали 570 организаций, из них 29 – предприятия ОПК.

На портале «Работа России» транслировалась восьмичасовая деловая программа, где более 40 спикеров в режиме онлайн обсуждали ситуацию на рынке труда, а также говорили о занятости выпускников и механизмах привлечения молодежи, в том числе для работы в промышленности.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства посетили более 8,5 тысячи жителей области. В их числе - выпускники ссузов и вузов, безработные, желающие сменить места работы и те, кто нуждается в помощи в выборе профессии.

С момента проведения ярмарки трудоустроились 330 человек, посетивших мероприятие.

- Всероссийская ярмарка еще раз показала, насколько эффективен данный формат работы. Кроме того, благодаря нацпроекту Президента Владимира Путина «Демография» модернизируются центры занятости, они переходят на единые стандарты оказания услуг в зависимости от запросов соискателей и предложений работодателей. Большинство услуг в сфере занятости сейчас можно получить в электронном виде, - прокомментировал исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

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