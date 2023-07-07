В Саратове выпускники прошлых лет сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Архив КП

1 июля завершился основной период ЕГЭ-2023, в котором принимали участие не только выпускники этого года, но и те, кто закончил школу давно.

Всего экзамен сдавали 591 выпускников прошлых годов. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает Министерство образования области.

Татьяна Романтеева окончила школу №31 города Саратова 9 лет назад. В этом году она сдавала ЕГЭ по русскому языку, биологии и обществознанию.

- Для меня сто баллов по русскому языку оказались сюрпризом. Я, конечно, активно готовилась в течение года, но такой результат меня поразил. Школу я закончила давно, наверно поэтому было немного сложно. Так случилось, что мне еще не удалось получить высшее образование, но в этом году я решила поступать как и сегодняшние выпускники, как раз для этого я сдавала ЕГЭ. Буду подавать документы в университет на факультет психологии, - поделилась Татьяна.

Также русский язык на сто баллов удалось сдать выпускнице 2022 года Гимназии № 1 Саратова Марии Вдовиной.

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