Семьи Саратовской области получили награды от губернатора Романа Бусаргина

Фото: Правительство Саратовской области

Накануне Дня любви, семьи и верности, сегодня, 7 июля, губернатор Роман Бусаргин вручил медали «За любовь и верность» 8 супружеским парам. Церемония прошла в региональном правительстве.

Все отмеченные семьи состоят в браке более 28 лет. Несколько пар воспитали от 8 до 10 детей.

Медаль "За любовь и верность" из рук губернатора получили:

— Букины Николай Юрьевич и Вера Владимировна;

— Демидовы Александр Иванович и Ольга Сергеевна;

— Киселевы Борис Михайлович и Наталия Федоровна;

— Нечаевы Владимир Анатольевич и Людмила Петровна;

— Шатковы Александр Иванович и Татьяна Николаевна;

— Шевченко Сергей Петрович и Ирина Султановна;

— Штокгамер Дмитрий Витальевич и Савенкова Татьяна;

— Щербаковы Дмитрий Евгеньевич и Вера Николаевна.

В этом году медалью «За любовь и верность» награждены 69 супружеских пар, проживающих в регионе. Им вручили награды в местных отделах ЗАГС.

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