Семьи Саратовской области получили награды от губернатора Романа Бусаргина

Фото: Правительство Саратовской области
Накануне Дня любви, семьи и верности, сегодня, 7 июля, губернатор Роман Бусаргин вручил медали «За любовь и верность» 8 супружеским парам. Церемония прошла в региональном правительстве.
Все отмеченные семьи состоят в браке более 28 лет. Несколько пар воспитали от 8 до 10 детей.
Медаль "За любовь и верность" из рук губернатора получили:
— Букины Николай Юрьевич и Вера Владимировна;
— Демидовы Александр Иванович и Ольга Сергеевна;
— Киселевы Борис Михайлович и Наталия Федоровна;
— Нечаевы Владимир Анатольевич и Людмила Петровна;
— Шатковы Александр Иванович и Татьяна Николаевна;
— Шевченко Сергей Петрович и Ирина Султановна;
— Штокгамер Дмитрий Витальевич и Савенкова Татьяна;
— Щербаковы Дмитрий Евгеньевич и Вера Николаевна.
В этом году медалью «За любовь и верность» награждены 69 супружеских пар, проживающих в регионе. Им вручили награды в местных отделах ЗАГС.
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