В Саратове вынесли приговор о занятии высшего положения в преступной иерархии

Фото: Прокуратура Саратовской области

Саратовской областной суд вынес приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сегодня, 7 июля сообщает прокуратура региона.

Ранее судимого 47-летнего жителя областного центра признали виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Суд установил, что с апреля 2020 г. подсудимый занял высший криминальный статус «положенца» и стал обладать властными полномочиями в отношении лиц, придерживающихся криминальной идеологии. Находясь в заключении , «авторитет» распределял сферы влияния, назначал «смотрящих», разрешал между осужденными различные конфликты, организовывал применение к отдельным осужденным различных мер воздействия. Все его действия свидетельствовали о его принадлежности к высшему криминальному статусу в преступной иерархии.

Суд приговорил «положенца» к девяти годам и одному дню лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.