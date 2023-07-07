В июле «Поезд Победы» прибудет в Саратовскую область

Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Передвижная выставка-музей «Поезд Победы» совершит остановку в двух городах нашей области. Об этом сегодня, 7 июля сообщает региональное правительство.

Жители Балашова смогут посетить бесплатно уникальную экспозицию 12 июля с 10.00 до 19.00 и 13 июля с 10.00 до 18.00, а 14 июля с 11.00 до 19.00 и 15 июля с 10.00 до 19.00 экспозиция будет доступна жителям Энгельса. Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах.

- «Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка, размещенная в движущемся составе поезда. Тематические вагоны посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны. В этом году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах.

Получить билет можно на сайте проекта. Для этого необходимо пройти регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда.

Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет смогут пройти только в сопровождении взрослого.