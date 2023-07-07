Саратовские спасатели помогли жителям разрушенного дома в Сватовском районе Луганской области

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Саратовские спасатели во время сопровождения гуманитарного груза помогли жителям разрушенного дома в Сватовском районе Луганской области.

- Еще раз убедился, что саратовские спасатели – настоящие патриоты и никого не оставят в беде, - написал в своем телеграмм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сегодня, 7 июля.

Как сообщил глава региона, саратовские специалисты МЧС сопровождали очередной гуманитарный груз в наш подшефный Сватовский район. Во время поездки им поступила просьба о помощи от местных жителей, чей многоквартирный дом пострадал во время обстрелов.

Снаряд попал в крышу и проломил потолок в квартирах. Необходимо было обезопасить этот участок. Сотрудники облспаса при помощи альпинистского снаряжения и специальных инструментов спустили обломки вниз, предварительно раздробив перекрытия. Разобрали неустойчивые части кирпичной кладки.

Саратовские спасатели приняли решение, что в случае задержки строительной бригады также помогут восстановить разрушенную кровлю, чтобы жители смогли скорее вернуться домой.

- Спасибо спасателям за их неравнодушие и профессионализм. С такими людьми нам не страшны никакие угрозы, - написал губернатор.