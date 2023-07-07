Известная музыкальная группа посетила лагерь в Саратовской области

Фото: Министерство образования Саратовской области

Известная музыкальная группа «Город 312» подарила саратовским детям праздник. Об этом сегодня, 7 июля сообщает Министерство образования области.

На днях в детском оздоровительном лагере «Юность» Балашовского района, состоялось торжественное закрытие первой оздоровительной смены. Там отдыхали дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники специализированных школ-интернатов. На закрытии смены сюрпризом для отдыхающих стало выступление популярной российской группы «Город 312», посетившей лагерь.

- Артисты с легкостью согласились посетить наш лагерь, подарить частичку своей доброты и энергии детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ребята были безумно счастливы, я благодарен музыкантам за такой праздник для наших детей, - поделился директор лагеря Арам Геворгян.

В рамках концертной программы группа исполнила свои известные хиты, в числе которых «Обернись», «Останусь», «213 дорог», «Девочка, которая хотела счастья», и песни из нового альбома. На сцене был исполнен главный трек из нового альбома группы – «Здесь и сейчас».

Участники группы устроили детям незабываемый зрелищный праздник, подарили прекрасное настроение, диски с музыкальными записями и пообщались с детьми на разные темы.