В Заводском районе Саратова отключили воду на двадцати улицах

Фото: Телеграм-канал Саратов (Заводской район)

Сегодня, 7 июля, в Заводском районе отключили воду почти на двух десятках улиц и проездах. Об этом сообщает телеграмм-канал «Саратов (Заводской район)».

Причиной отключения стал порыв трубы на улице Кавказская.

Ремонтные работы будут длиться ориентировочно до 20.00. Без водоснабжения останутся абоненты улиц: Кавказская; проспект Энтузиастов; Барнаульская; Пономарева; Орджоникидзе; Кривохижина; Плякина; Пензенская; Томская; площадь Орджоникидзе; Кавказский проезд; Кавказские тупики; Новая 9-я Линия; улица Киевская; 4-й Московский проезд.