Мэр Саратова проверила работу транспорта по маршруту трамвая №6

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Алексеев и глава Саратова Лада Мокроусова проверили, как работает транспорт замещающий трамвай №6. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

Проверка стартовала в 07:30 на конечной остановке трамвая № 6 и автобусного маршрута №46А. Чиновники контролировали - все ли желающие смогли уехать. Дмитрий Алексеев совместно с представителем перевозчика проехали в автобусе № 46А и пообщались с пассажирами.

- В утренний час пик мы проверили как работает транспорт, оценили пассажиропоток по направлению из поселка Поливановка в сторону площади Ленина: загруженность автобусов составила порядка 40-70%. На маршрутах №№ 46 и 46А работает 17 автобусов, на маршруте 46А - 4, - сообщил первый замминистра.

Следить за работой маршрутов планируется и в дальнейшем. При необходимости расписание движения будет корректироваться.

Накануне представители областного минтранса и администрации МО «Город Саратов» проверили готовность перевозчика и информированность жителей о дублирующих автобусных маршрутах.