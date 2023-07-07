В Саратове продолжится сильная жара

Новая Набережная Саратова Фото: Елена Маркелова

Сегодня в Саратовской области температура воздуха поднимется в течение дня с +23 до +37 градусов. Днем синоптики прогнозирует переменную облачность. Осадков не ожидается.

Ветер переменного в северо-восточного и восточного направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 14 м/с.

Температура днем составит от +32 до +37 градусов.

Предстоящей ночью ожидается переменная облачность без дождей. Ветер сменится на юго-восточное и восточное направления. В ночные часы температура составит от +17 до +22 градусов.