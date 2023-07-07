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НовостиСпорт7 июля 2023 5:54

Теннисисты саратовской школы «РиФ» завоевали золотые медали на Летних играх Паралимпийцев

Елена Маркелова
Фото: Мининформ 64 Z

Фото: Мининформ 64 Z

В Саратове идет Кубок России по настольному теннису среди лиц с ПОДА. Турнир организован в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

По итогам второго дня соревнований в одиночном разряде среди женщин первое место заняла спортсменка областной ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура», заслуженный мастер спорта России Маляк Алиева.

В соревнованиях по одиночному мужскому разряду первое место занял спортсмен школы, мастер спорта международного класса России Александр Эсаулов.

Соревнования проходят с 4 по 7 июля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр бадминтона». В турнирах среди спортсменов 6-10 классов встретятся 134 теннисиста из 31 региона России.