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НовостиОбщество7 июля 2023 5:47

Володин: в ЗАТО Светлый построят школьную ледовую арену и спортзал в 2023 году

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

В ЗАТО Светлом в этом году будут построены круглогодичная школьная ледовая арена и универсальный спортзал. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в телеграм-канале.

При посещении поселка политик отметил, что развитие данное территории продолжится - проекты будут реализованы за счет привлеченных источников. Необходимые средства уже найдены.

До сентября завершится реконструкция гарнизонного ДК. До января будут введены в эксплуатацию школьная ледовая арена и новый спортзал для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. его возведут рядом со стадионом.

В 2024 году в планах возвести рядом со школами №2 и 3 ЗАТО Светлый плавательный бассейн, а также благоустроить площадь перед ДК и прилегающие скверы.