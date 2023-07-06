В Саратове дом на пересечении Чернышевского и Большой Горной воссоздадут на новом месте

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В Саратове исторический дом на пересечении улиц Чернышевского и Большой Горной снесут, а затем воссоздадут на другом месте, используя оригинальные архитектурные элементы. Об этом стало известно сегодня на заседании градозащитного совета при областной думе сегодня, 6 июля.

По словам председателя председателя градозащитного совета Владимира Лешукова, здание находится в крайней степени износа и сохранить его целиком нереально. Из-за архитектурной ценности объекта его решили воссоздать в другом месте.

Здания ценные с архитектурной точки зрения элементы часть кирпичей, здания, дверные петли и некоторые другие.

Главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова отметила, что после восстановление дом станет частью «хорошего туристического маршрута».