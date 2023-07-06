Фото: Архив КП

В Саратове мужчина по объявлению купил 6 телефонов за 380 тысяч рублей – сделка не состоялась. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

По предварительным данным, мужчина в интернете нашел объявление о продаже мобильных телефонов. С неизвестным лицом горожанин заключил договор в мобильном приложении банка, после чего перевел «в рамках сделки» 380 тысяч рублей.

Когда покупатель произвел оплату, но обещанных шести гаджетов не получил, он попытался дозвониться до лже-продавца, что оказалось безответно.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят проверку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.