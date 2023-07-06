фото: телеграм-канал «Саратов: Открылось/Закрылось».

Скульптуры животных с «Одуванчика» обнаружились в саратовском баре. Об этом сообщила администратор телеграм-канала «Саратов: Открылось/Закрылось». Фрагменты скульптур животных, которые в прошлом украшали фонтан «Одуванчик» на площади Кирова в Саратове, стали деталями интерьера городского бара «Чермет». Фотографии из заведения появились на его странице заведения в соцсетях.

В заведении уточнили, что фрагменты скульптур, это «все, что удалось спасти».