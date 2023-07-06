Фото: ГИБДД Саратова

В центре Саратова 20-летний водитель фургона «Гранта» сбил женщину. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

ДТП произошло днем, в 14.40 на пересечении улиц Радищева и Челюскинцев. 20-летний горожанин за рулем фургона «Гранта Вис» сбил пешехода. В результате, 39-летнюю женщину госпитализировали.

-Пешеход направлен в медицинское учреждение, - сообщили в ГИБДД по Саратову.

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