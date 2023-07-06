Фото: Архив КП

В Саратовской области с начала года зарегистрировано 45 случаев кори - среди заболевших 35 детей. Об этом сегодня, 6 июля, в ходе брифинга заявил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

Как уточнил Грайфер, среди детей чаще болеют подростки и школьники. Также, замминистра добавил, то в регионе на сегодняшний день имеется 2440 вакцин от кори. По сравнению с другими субъектами РФ, в нашем регионе ситуация с заболеванием находится на благополучном уровне.

Отметим, что в конце мая 2023 года было зафиксировано 30 случаев заражения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.