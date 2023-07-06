Фото: Архив КП
В Саратовской области с начала года зарегистрировано 45 случаев кори - среди заболевших 35 детей. Об этом сегодня, 6 июля, в ходе брифинга заявил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.
Как уточнил Грайфер, среди детей чаще болеют подростки и школьники. Также, замминистра добавил, то в регионе на сегодняшний день имеется 2440 вакцин от кори. По сравнению с другими субъектами РФ, в нашем регионе ситуация с заболеванием находится на благополучном уровне.
Отметим, что в конце мая 2023 года было зафиксировано 30 случаев заражения.
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