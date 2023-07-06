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Саратовский врач призвала отказаться от иммуностимулирующих препаратов. Об этом стало известно сегодня, 6 июля, в ходе традиционного брифинга Минздрава.

По словам доцента кафедры клинической иммунологии СГМУ Любови Алешиной, иммунная система человека не нуждается в дополнительных вмешательствах и стимулированиях, если вести здоровый образ жизни. Основными путями укрепления иммунитета доцент назвала

отсутствие вредных привычек и хронического стресса, полноценный сон, закаливание.

По словам медика, в летний период можно обойтись без дополнительных витаминов, вполне достаточно овощей и фруктов, а так же пребывания на солнце. А вот в период эпидемиологического неблагополучия можно прибегать к витаминным препаратам.