фото: тг-канал Мокроусовой

За сломанный общественный туалет на саратовской Набережной наказали чиновников. Об этом мэр города Лада Мокроусова рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Мокроусовой, после многочисленных обращений жителей в администрацию города, касающихся работы туалетов на саратовской набережной, проведена проверка.

Чиновники мэрии организовали проверку и выяснили, что туалет для инвалидов на Бабушкином взвозе закрыт, а туалет у бывшего кинотеатра «Экран» долгое время не работает из-за якобы ремонта, хотя там ничего не происходит. Из-за этого заместителя главы администрации Волжского района наказали дисциплинарно.

Главе районной администрации поручено закрепить ответственного от отдела благоустройства, который будет ежедневно осуществлять проверку работы объектов.

Главам администраций всех районов города поручено также обеспечить контроль за работой общественных туалетов на закрепленных территориях.